CCJ aprova criação do Dia Nacional do Produtor de Leite

Kim Kataguiri lembra que a cadeia do leite responde por 24% do valor bruto nacional de produção - (Foto: Myke Sena / Câmara dos Deputados)

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter conclusivo, o Projeto de Lei 6487/19, que institui o dia 12 de julho como o Dia Nacional do Produtor de Leite.

O parecer do relator, deputado Kim Kataguiri (União-SP), foi favorável ao projeto. “Em termos econômicos, a cadeia do leite só perde para a carne bovina, respondendo por 24% do valor bruto nacional de produção”, destacou o relator. “O setor é o que mais gera empregos: cerca de 4 milhões de postos de trabalho, do campo à indústria”, acrescentou. Apresentada pelo deputado Emidinho Madeira (PL-MG), a proposta segue para o Senado Federal, caso não haja recurso para análise do Plenário.

Kim Kataguiri lembra que, em 1º de junho de 2001, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) instituiu o “Dia Mundial do Leite” com o objetivo de ressaltar a importância dos alimentos lácteos para uma alimentação equilibrada. “Nesse contexto, o projeto de lei realiza uma importante homenagem aos produtores de leite, que se dedicam a fornecer este importante alimento consumido por grande parte das famílias brasileiras”, avaliou.