Comissão promove debate sobre a integridade no futebol

Clubes lançaram Movimento pela Integridade no Futebol - (Foto: LightFieldStudios/GettyImages)

A Subcomissão Especial da Modernização do Futebol da Comissão do Esporte recebe nesta terça-feira (5) o CEO da Sport Integrity Global Aliance Emanuel Medeiros para debater a integridade no futebol. O debate foi solicitado pelo deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ).

O parlamentar explica que, em fevereiro deste ano, quatro clubes brasileiros (Atlético Mineiro, Athletico, São Paulo e Vasco) lançaram o Movimento pela Integridade no Futebol. O objetivo principal do Movimento é “garantir o aprimoramento de gestão por meio de governança, transparência, sustentabilidade, ESG, ética, integridade, inclusão e diversidade”.

"Seja dentro das “quatro linhas”, ou não, o futebol produz valores sociais que inequivocamente são reproduzidos, de alguma forma, pelo seu público-alvo", destaca o parlamentar.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 4.