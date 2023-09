Destino de resíduos da produção de proteína animal é tema de debate na Câmara na segunda

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados discute, na próxima segunda-feira (4), a reciclagem de resíduos da produção de proteína animal.

O deputado Carlos Gomes (Republicanos-RS), que pediu a realização do debate, explica que, no processamento de alimentos de origem animal, sempre sobra uma fração de resíduos de matéria orgânica "facilmente putrescível, propícia para o desenvolvimento de micro-organismos e com elevado potencial de atração de animais como insetos, roedores e aves".

O problema da destinação desses resíduos, segundo o deputado, recebe pouca atenção por parte das entidades de regulamentação sanitária e de meio ambiente. "Muito se publica a respeito da qualidade e preparação de alimentos e seus aspectos gastronômicos, econômicos, sociais e culturais, mas quase nada está escrito sobre como tratar e dispor os resíduos inevitáveis do processo, seus perigos e consequências de eventos associados", critica Gomes.

Segundo o deputado, o aproveitamento racional desses subprodutos pode impactar na matriz de custo da carne e na preservação do meio ambiente. "É necessário, pois, converter o máximo de resíduos do abate em subprodutos comercializáveis ou coprodutos, com a finalidade de diminuir o impacto ambiental da indústria da carne e melhorar o rendimento econômico ou, no mínimo, diminuir o custo de gestão dos resíduos".

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto na comissão, entre outros:

- um representante do Ministério do Meio Ambiente;

- o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade;

- o presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), João Martins da Silva Júnior; e

- o presidente da Associação Brasileira de Animal (Abra), Pedro Daniel Bittar

A audiência será realizada no plenário 2, a partir das 14h30.