Comissão debate relações trabalhistas no setor de sociobioeconomia

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados discute na próxima segunda-feira (4), por sugestão do presidente do colegiado, deputado Airton Faleiro (PT-PA), as relações trabalhistas relacionadas à sociobioeconomia.

Sociobioeconomia é o modelo de geração de riqueza que priorizar a preservação dos recursos naturais e leva em consideração a dignidade humana das populações envolvidas.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Alberto Bastos Balazeiro;

- o assessor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais (Contar), Carlos Eduardo Chaves Silva;

- a diretora técnica do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Ticiana Alves.

A audiência será realizada no plenário 2, a partir das 10 horas.