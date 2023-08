Mercado de trabalho para migrantes e refugiados é tema de audiência nesta quinta

A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados promove audiência pública nesta quinta-feira (31) sobre o mundo do trabalho para migrantes e refugiados no Brasil.

Foram convidados, para discutir o assunto, entre outros:

- o diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil (OIT), Vinícius Pinheiro;

- a coordenadora-geral do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros;

- a coordenadora de Atenção ao Migrante e Refugiados no Sistema Único de Assistência Social, Niusarete Margarida de Lima;

- procuradores e auditores do trabalho, e imigrantes.

A audiência será realizada nesta manhã no plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado, a pedido dos deputados Túlio Gadêlha (Rede-PE), Reginete Bispo (PT-RS) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), e do senador Paulo Paim (PT-RS).

O debate será interativo e os interessados poderão acompanhar ao vivo e participar por meio do portal e-Cidadania.