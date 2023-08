CCJ aprova projeto que institui o Dia Nacional da Agricultura Irrigada

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2975/21, que institui o Dia Nacional da Agricultura Irrigada, a ser celebrado anualmente em 15 de junho.

Como tramitava em caráter conclusivo e já havia sida aprovada pela Comissão de Cultura, a proposta deverá seguir agora para o Senado, a menos que haja recurso para análise no Plenário da Câmara.

O relator, deputado José Guimarães (PT-CE), recomendou a aprovação. “A agricultura irrigada surge como solução para o setor agrícola, sobretudo nas regiões mais pobres”, afirmou o relator. “A comemoração destacará a importância da agricultura irrigada”, disse o autor da proposta, deputado Zé Vitor (PL-MG).

Segundo José Guimarães, a Rede Nacional da Agricultura Irrigada (Renai), que reúne entidades do setor, avalia que menos de 8% da área agricultável do País contam hoje com essa tecnologia.

A Renai estima um potencial para um aumento em 547% da área irrigada atual, beneficiando então 55 milhões de hectares.