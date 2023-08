Lira diz que mérito do projeto sobre desoneração tributária ficará para amanhã; acompanhe

Deputados em sessão do Plenário - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o Plenário deverá votar nesta terça-feira (29) o requerimento de urgência do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para alguns setores da economia. O mérito da proposta deve ficar para amanhã. Segundo o presidente, uma discussão que envolve a questão previdenciária dos municípios ainda não foi consensuada entre os líderes.

Lira afirmou que o projeto foi aprovado pelo Senado de forma terminativa, isso é sem passar pelo Plenário da outra Casa, e que a Câmara tem que dar solução a um problema que não é fácil. Ele criticou a articulação política do governo em determinadas pautas.

“O governo não se posicionou claramente com tanta incisividade no Senado, essa matéria foi votada terminativa numa comissão e o momento em que chega na Câmara não é fácil. Estamos tentando dar uma solução. A Câmara e os líderes têm se queixado de matérias mal conduzidas do Senado para a Câmara”, afirmou Lira.

