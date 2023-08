Comissão debate situação de metroviários após privatização em Belo Horizonte e Contagem

Linha do metrô de Belo Horizonte - (Foto: Arquivo/CBTU)

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados debate nesta quinta-feira (31) as condições, direitos e garantias dos trabalhadores metroviários após a privatização nas cidades de Belo Horizonte e Contagem.

O deputado Padre João (PT-MG), que propôs o debate, explica que, em março deste ano, o Grupo Comporte passou a ser o detentor do direito de operação da concessão do serviço sobre trilhos em Belo Horizonte e em Contagem. O parlamentar quer tratar das perspectivas acerca das condições, direitos e garantias dos trabalhadores metroviários após a privatização do serviço.

"Diante da relevante situação de privatização de serviço de transporte metroviário e de risco de desemprego e mitigação de direitos dos trabalhadores metroviários de Belo Horizonte e Contagem em Minas Gerais, propomos uma audiência pública junto a essa Comissão para debater sobre as alternativas propostas pelo MPT e representantes da categoria", afirmou.

Foram convidados, entre outros, representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT); do Sindicato dos Trabalhadores Metroviários de Minas Gerais; da Federação Nacional dos Metroferroviários; e de ministérios.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 9.