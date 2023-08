Comissão vai debater nova carteira de identidade nacional

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (30) para debater o Programa de Identificação do Brasil.

O pedido para realização do debate foi apresentado pela deputada Flávia Morais (PDT-GO). Ela ressalta a importância da identificação segura para evitar a troca e o sequestro de crianças e adolescentes e mitigar o drama das pessoas desaparecidas. Para Flávia Morais, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), com ampla participação de todos os entes federados, é a solução para problemas que se arrastam por décadas no Brasil.

"O Brasil é o único país da América Latina e das 20 maiores economias do mundo, com exceção do Estados Unidos e Reino Unido, que não possui um programa e estrutura de identificação civil. Até países com PIB menores que o Brasil, como Indonésia, Angola e Moçambique, estruturaram seus programas de identificação civil para erradicar as mazelas mencionadas", lamentou a deputada.

Foram convidados, entre outros:

- o presidente do Instituto Internacional de Identificação, Célio Ribeiro;

- o juiz titular da 2ª Vara da Infância e Juventude de Recife Élio Braz Mendes;

- a secretária de vigilância em saúde e ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Leonor Noia Maciel;

- a secretária nacional de promoção e defesa dos direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos, Isadora Brandão Araujo da Silva;

- o secretário-executivo adjunto da Casa Civil da Presidência da República, Pedro Pontual;

- o papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal Rafael Perseghini Del Sarto;

- o secretário de governo digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Rogério Souza Mascarenhas.

A reunião ocorre às 16 horas, no plenário 7. Confira a lista completa de convidados.