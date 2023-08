Comissão debate prestação de contas no fomento à Cultura

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (30), a prestação de contas pelo objeto na área do fomento à cultura no Brasil. O debate foi proposto pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA).

Na avaliação da deputada, a Lei Aldir Blanc revelou a urgente necessidade de regulamentação da prestação de contas no âmbito cultural, delimitando a entrega por resultados, pelo cumprimento do objeto, e não por procedimentos de compras. "Acreditamos ser o diálogo a via para a construção de alternativas na prestação de contas na perspectiva do objeto na área do fomento cultural do Brasil", afirma Lídice da Mata.

Ela acrescenta que tramita na Câmara o PL 3905/21, que visa dentre outros, a criação de um modelo de prestação de contas pelo objeto na área do fomento a Cultura no Brasil. O texto aguarda análise da CCJ.

Segundo a parlamentar, o Poder Público corrobora com o cenário ao impor exigências burocráticas excessivas para o acesso aos editais e às chamadas públicas de fomento a cultura, bem como, a sua sistemática de execução e prestação de contas afastadas do objeto.

Foram convidados:

- a subsecretária de Gestão na Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio de Janeiro, Ericka Gavinho;

- o subsecretário de Gestão de Prestação de Contas e Tomada de Contas do Ministério da Cultura, Sandro Regueira; e

- um representante do Tribunal de Contas da União.

O debate será realizado às 15h30, no plenário 10.