Comissão especial que analisa anistia a partidos políticos com irregularidades realiza primeira audiência

Reunião de instalação do colegiado no início de agosto - (Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

A Comissão Especial sobre a Cota Mínima de Recursos dos Partidos promove sua primeira audiência pública nesta quarta-feira (30). O colegiado analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9/23, que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram cotas de sexo ou raça nas últimas eleições. A PEC também anistia legendas com irregularidades em prestações de contas.

De acordo com o texto, não serão aplicadas sanções, inclusive multas ou suspensão do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores.

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, a pedido do relator, deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP):

- a procuradora regional da República Raquel Branquinho;

- o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, Leandro Rosa;

- o conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, Ricardo Vita Porto;

- a co-fundadora do projeto A tenda das candidatas, Laura Astrolábio;

- representante da Transparência Internacional.

A audiência está marcada para as 14 horas, no plenário 15.