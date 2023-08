Três comissões vão debater auxílio emergencial para situações decorrentes de secas e enchentes

As comissões da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais; de Meio Ambiente; e de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promovem audiência pública na terça-feira (29) sobre o auxílio emergencial para situações decorrentes de secas e enchentes.

O pedido para realização do debate foi apresentado pelos deputados Talíria Petrone (Psol-RJ), Ivan Valente (Psol-SP) e Célia Xakriabá (Psol-MG).

Eles ressaltam que o Brasil tem enfrentado graves e recorrentes problemas com enchentes, inundações e secas em todas as regiões, com prejuízos sociais, ambientais e materiais. Eles defendem planejamento e políticas públicas robustas para lidarem com estes eventos

Foram convidados, entre outros:

a representante do Instituto de Referência Negra, Gisele Aparecida Sá;

o representante da entidade Conectas Direitos Humanos, Gabriel Mantelli;

o porta voz do Greenpeace Brasil, representando o Observatório do Clima, Igor Travassos;

o representante do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Victor Machezini;

a representante da entidade Coalizão Negra por Direitos, Lídia Lins Assumpção;

a representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Barbara Loureiro Borges.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 12. Confira a pauta completa.