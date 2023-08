Comissão de Defesa do Consumidor vai debater reajuste em planos de saúde

A Comissão de Defesa do Consumidor vai realizar audiência pública na próxima quarta-feira (30) para debater os critérios de reajustes dos planos de saúde para 2023. Entre os convidados estão:

o secretário nacional de Defesa do Consumidor, Wadih Damous;

o superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde - (Abramge), Marcos Paulo Novais; e

o presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde (Abraidi), Sergio Bitecourt da Rocha.

Os deputados que apresentaram requerimentos para a realização da audiência são Felipe Carreras (PSB-PE), Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) e Márcio Marinho (Republicanos-BA). Na sua argumentação, eles citam informações divulgadas na imprensa de que os valores dos planos de saúde para pequenas empresas (com contratos até 29 beneficiários) vêm sofrendo reajustes este ano que chegam aos 35%, o que estaria fazendo com que as empresas busquem estratégias para atenuar os efeitos desses índices, como a exclusão de reembolsos do contrato, a ampliação dos percentuais de coparticipação, e até a redução da rede de prestadores.

Confira a pauta da reunião e a lista de convidados.

A audiência está marcada para as 10 horas, no plenário 8.