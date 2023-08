Comissão vai debater exploração de petróleo no Amazonas com Marina Silva

A Comissão de Minas e Energia vai debater em audiência pública com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a possiblidade de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas.

A audiência ocorrerá na próxima quarta-feira (30) e foi solicitada pelos deputados Ricardo Salles (PL-SP), Júnior Ferrari (PSD-PA), Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) e Julio Lopes (PP-RJ), e pela deputada Silvia Waiãpi (PL-AP).

Além da exploração de petróleo no Amazonas, os parlamentares também pretendem debater sobre o licenciamento ambiental dos empreendimentos voltados ao setor de geração e transmissão de energia elétrica.

O presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, também foi convidado para participar do debate.

A audiência está marcada para as 10 horas, no plenário 14.

Confira os requerimentos e a pauta da reunião