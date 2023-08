Comissão de Saúde vai debater práticas voltadas à população autista

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados vai realizar audiência pública na próxima terça-feira (29) para debater as práticas eficazes destinadas ao acolhimento das pessoas com transtorno de espectro autista.

O requerimento para a realização da reunião foi apresentado pela deputada Dra. Alessandra Haber (MDB-PA), que preside, no âmbito do colegiado, a Subcomissão Especial para Discutir e Propor Medidas Destinadas a Políticas Públicas de Inclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Segundo ela, no início de julho deste ano, havia 154 projetos de lei em tramitação na Câmara que traziam expressamente o transtorno de espectro autista como tema principal, em diversas áreas, como saúde, educação, assistência, transportes, planos de saúde, entre outras. Desse total, 26 estão na Comissão de Saúde.

"É de fundamental importância trazer subsídios para esta discussão, não apenas para propor medidas ainda não contempladas, mas também acelerar a tramitação desses projetos de lei para que mais rapidamente se transformem em medidas efetivas para essas pessoas", destacou Alessandra Haber.

A audiência está marcada para as 17 horas, mas ainda não foi definido o local.