Comissão especial debate descarbonização da indústria nacional

A Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima terça-feira (29) para discutir a descarbonização da indústria nacional. O debate foi solicitado pelos deputados Bacelar (PV-BA) e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), respectivamente, relator e presidente da comissão.

No requerimento em que pedem a realização da audiência, os parlamentares destacam que o Programa Nacional de Hidrogênio é um passo importante para o desenvolvimento de um mercado competitivo de hidrogênio de baixo carbono no Brasil e ajuda a criar condições para consolidar o País como protagonista

mundial na geopolítica de transição energética com o hidrogênio verde (H2V),

que é produzido a partir de fontes renováveis, como solar e eólica.

"Diversos países estão se movimentando no âmbito desse vetor energético, como solução de descarbonização das economias e dos processos produtivos e, por isso, a importância do Brasil se posicionar como um dos principais produtores, de forma sólida e rápida, tendo em vista a vocação do País para a produção de energia renovável competitiva", ressaltam os deputados no documento.

Com a audiência, os parlamentares pretendem entender como a indústria nacional está se organizando rumo a transição para uma economia de baixo carbono e como a produção de hidrogênio pode ajudar a descarbonização do setor produtivo.

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Robson Braga de Andrade;

- o secretário nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, Thiago Vasconcellos Barral Ferreira;

- a secretária-executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,Verena Hitner Barros;

- o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), André Passos.

A audiência está marcada para as 14 horas, em local a ser definido.