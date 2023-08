CMO vai debater importância da ciência nesta sexta-feira

87% dos brasileiros acham que mundo será mais dependente do conhecimento científico - (Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz)

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) promove audiência pública nesta sexta-feira (25) sobre importância da ciência e a percepção pública sobre o tema. O debate foi sugerido pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Ele cita estudo realizado pela empresa 3M que demonstrou que os brasileiros reconhecem a ciência como indispensável: 87% concordam que, no futuro, o mundo será mais dependente do conhecimento científico do que nunca.

"A não adequada valorização da ciência e a falta de confiança em notícias sobre ciência podem produzir consequências negativas como crises de saúde pública, divisão na sociedade e aumento na gravidade dos efeitos das mudanças climáticas", enumerou o parlamentar.

Foram convidados, entre outros:

a pesquisadora da USP Roseli Lopes;

o divulgador científico Átila Iamarino;

a presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Bonciani Nader;

o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro;

a secretária de políticas e programas estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Márcia Cristina Bernardes Barbosa;

o diretor de pesquisa e desenvolvimento para América Latina da 3M do Brasil, Paulo Roberto Gandolfi.

O debate na CMO ocorre às 10 horas, no plenário 2.

