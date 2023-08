Comissões discutem integração de unidades de combate ao câncer no Brasil

Tratamento do câncer será um dos assuntos do seminário - (Foto: Getty Images)

As comissões e Saúde e de Combate ao Câncer no Brasil realizam seminário na próxima terça-feira (29) sobre a integração das Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) e dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon).

As discussões terão início às 8 horas, no auditório Nereu Ramos, e vão abordar o acesso à prevenção, ao diagnóstico e tratamento; e as tecnologias usadas na oncologia.

Oncologistas e gestores de hospitais e entidades de saúde, foram convidados para o seminário a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o presidente do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Roberto Gil.

A realização do evento foi proposta pela relator da comissão especial de combate ao câncer, deputada Silvia Cristina (PL-RO).