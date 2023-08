CPMI quebra sigilo telefônico de Carla Zambelli e reconvoca Mauro Cid

Os integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro aprovaram nesta quinta-feira (28), por unanimidade, um conjunto de 57 requerimentos que incluem a quebra do sigilo telefônico e telemático da deputada Carla Zambelli (PL-SP), além da elaboração de Relatório de Inteligência Financeira sobre ela por parte do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), desde o dia 1° de janeiro de 2019.

Também foi aprovada nova convocação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto a quebra de sigilo da parlamentar quanto a reconvocação de Mauro Cid foram motivadas pelas informações prestadas pelo hacker Walter Delgatti Neto à CPMI, em depoimento realizado em 17 de agosto. Delgatti também teve seus sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático quebrados pela CPMI.

Os parlamentares ainda aprovaram requerimentos para ouvir integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal; pedidos de quebra de sigilo telefônico, fiscal e telemático de várias pessoas, como Bruno Zambelli, irmão da deputada; de acesso a imagens de câmeras de segurança do Palácio da Alvorada e do Ministério da Defesa; e de acesso a relatórios produzido pela PMDF e pelo Exército sobre os atos de vandalismo de 8 de janeiro.

A reunião da CPMI continua neste momento com o depoimento de Luis Marcos dos Reis, sargento do Exército que fez parte da equipe de ajudantes de ordem do ex-presidente Bolsonaro. Ele está preso há 113 dias, acusado de envolvimento com a falsificação de cartões de vacinação do ex-presidente e familiares; de participação no planejamento dos atos de 8 de janeiro e de ter feito movimentações irregulares em sua conta bancária.

