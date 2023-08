Câmara entrega medalha Amigo da Primeira Infância

A Câmara dos Deputados concedeu nesta quarta-feira (23) a medalha Amigo da Primeira Infância a quatro pessoas e a uma instituição que se destacaram pela contribuição ao desenvolvimento, à atenção, à proteção ou à garantia de direitos da primeira infância.

Foram homenageados o juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, do Rio de Janeiro; a ex-prefeita de Boa Vista Maria Teresa Surita; o prefeito de Vitória de Santo Antão (PE), Paulo Roberto Arruda; a secretária de Proteção Social do Ceará, Onélia Santana; e a Associação Beneficente Nossa Casa, de Criciúma (SC).

A 2ª secretária da Mesa Diretora, deputada Maria do Rosário (PT-RS), participou da solenidade e destacou a necessidade de fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância – faixa etária que vai de 0 a 6 anos. “O tempo da infância é o tempo da urgência. Para a infância, não é possível dizer amanhã. É preciso que cada criança, em todas as suas idades, mas sobretudo na primeira fase da vida, seja acolhida com políticas públicas no seio de uma família protetiva”, disse.