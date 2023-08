Kajuru pede mudanças no rotativo do cartão de crédito

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) criticou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (23), a modalidade rotativa do cartão de crédito. Segundo o parlamentar, o rotativo mostra um “grande poder incomum” das instituições financeiras brasileiras, que "ganham mais dinheiro do que crime organizado”.

Kajuru citou dados do Banco Central que mostram que, em junho, brasileiros tinham mais de R$ 77 bilhões em dívidas no rotativo do cartão de crédito. O montante é superior ao dobro do valor de junho de 2021, que era de R$ 38 bilhões. Segundo o senador, a inadimplência subiu de 27,65% para 49,5% no mesmo período.

— Alguns especialistas dizem que o consumidor entra nessa ciranda porque faz muitos parcelamentos e isso aumenta a chance de ele não conseguir quitar a fatura total. Outros atribuem responsabilidade também aos bancos, que concederiam crédito acima do limite de renda dos clientes. As instituições financeiras acham que o vilão é a compra parcelada sem juros. Ela estimula a compra a prazo e o consumidor acaba perdendo o controle do orçamento ao cair no crédito rotativo.

O parlamentar afirmou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informou que haverá mudança nessa modalidade em breve. Kajuru também sugeriu que o Conselho Monetário Nacional (CMN) se manifeste sobre o assunto.