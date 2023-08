Senado autoriza crédito de US$ 22 mi para desenvolvimento urbano de Hortolândia

O Plenário aprovou nesta terça-feira (22), em votação simbólica, um projeto de resolução do Senado que autoriza o município de Hortolândia (SP) a contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) no valor de até US$ 22 milhões. Relatado pelo senador Giordano (MDB-SP), o PRS 85/2023 será encaminhado à promulgação.

Os recursos do crédito externo serão destinados ao Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Preservação Ambiental e Modernização do Município de Hortolândia.

Presente em Plenário, Giordano agradeceu aos seus pares a votação do projeto, que autoriza a União a conceder garantia ao município na contratação da operação de crédito externo.

— A cidade de Hortolândia hoje, com certeza, está muito feliz. Uma cidade que se encontra ao lado da grande Campinas, não deixando de ser uma grande cidade, precisando muito desses recursos para investir na sua parte sustentável, nas suas edificações, na sua parte de zeladoria, de saneamento básico — concluiu o senador.