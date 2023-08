Comissão de Administração fará audiência sobre necessidade de concurso para auditor agropecuário

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados vai realizar audiência pública na próxima quinta-feira (24) para debater a necessidade de realização de concurso público para auditores fiscais federais agropecuários e a equiparação salarial dessa categoria com outros auditores fiscais federais dos outros ramos.

A audiência foi solicitada pela deputada Fernanda Pessoa (União-CE). Ela justificou com a preocupação de "demonstrar a importância da categoria para o agronegócio do País e a possibilidade de exposição da necessidade de realização do concurso público, tendo em vista que o quadro de pessoal se encontra defasado diante da realidade do setor".

A audiência está marcada para as 14h, no plenário 8.