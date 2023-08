Especialistas analisam legado da Assembleia Constituinte de 1823; assista

A TV Câmara produziu uma série de quatro episódios do programa "Ponto de Vista" sobre os 200 anos do Parlamento brasileiro. No dia 3 de maio de 1823, foi instalada a Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, no Rio de Janeiro. Essa data deu origem ao Dia do Parlamento. Embora tenha sido dissolvida seis meses depois, aquela Constituinte é reconhecida por historiadores como o início do Poder Legislativo no País, pois reuniu deputados eleitos para elaborar uma Constituição e dar ao Brasil, recém independente de Portugal, um novo ordenamento jurídico. Assista abaixo:

Avanços sociais

Liberdade de imprensa

Constituição

Especial 200 anos do Parlamento

O programa Palavra Aberta ouviu seis deputados sobre a Assembleia Constituinte de 1823. Assista as entrevistas:

Arlindo Chinaglia (PT-S)

Patrus Ananias (PT-MG)

Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)

Laura Carneiro (PSD-RJ)

Afonso Motta (PDT-RS)

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-RJ)