Comissão debate competividade e concorrência nos mercados digitais

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (24) sobre competividade e concorrência nos mercados digitais.

O debate foi solicitado pela deputada Any Ortiz (Cidadania-RS). "Diante da crescente importância dos mercados digitais na economia local e global, é fundamental que a Câmara dos Deputados promova um debate aprofundado sobre políticas que garantam a competitividade e a promoção da concorrência leal nesses mercados. Essa discussão é essencial para fomentar a inovação, o crescimento econômico e a proteção dos direitos dos consumidores e empreendedores no Brasil", diz.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- a diretora de Enhanced Marketplace do Mercado Livre, Adriana Cardinali;

- o consultor de Relações Governamentais do Spotify, Luizio Felipe Rocha;

- representante da Apple;

- representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade);

- representante do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (brac)

Confira a lista completa de convidados

A audiência está marcada para as 10 horas, no plenário 5.