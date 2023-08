Estúdio interativo: participe de gravação em cenário da TV Câmara

A TV Câmara completa 25 anos de existência, levando os debates e decisões do Legislativo para dentro da sua casa. Durante a semana de comemorações, um estúdio interativo e comemorativo vai funcionar no Espaço Mário Covas, no saguão de acesso ao Anexo 2 da Câmara dos Deputados.

Visitantes, deputados, servidores e colaboradores da Câmara serão convidados a participar de uma gravação em que terão a oportunidade de simular sua participação em um cenário da TV. Além disso, uma tela interativa mostra os grandes momentos cobertos pela TV Câmara nestes 25 anos em uma linha do tempo. O visitante vai poder navegar ano a ano para assistir vídeos curtos que mostram as leis aprovadas aqui que mudaram a sua vida e que a TV Câmara acompanhou de pertinho.