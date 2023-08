Lira destaca avanços institucionais e diz que democracia está consolidada

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi homenageado em um jantar promovido pelo portal Poder 360 na noite desta segunda-feira (21) e defendeu os avanços institucionais do Congresso Nacional nos últimos anos.

“Nos últimos cinco ou sete anos nenhuma matéria que representasse avanço institucional foi tabu para o Congresso Nacional, independentemente de o governo ser de direita ou de esquerda”, disse o presidente.

Lira afirmou ainda que a democracia no País está consolidada e tende a se fortalecer com a diminuição dos partidos políticos após a última reforma política aprovada pelo Parlamento, que acabou com as coligações nas eleições proporcionais e criou as federações partidárias.