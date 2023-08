Comissão aprova exploração direta de estâncias hidrominerais pelo poder público

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria um regime especial de concessão de lavra para que o poder público (federal, estadual ou municipal) possa explorar diretamente as estâncias hidrominerais em atividades voltadas ao turismo.

O texto altera o Código de Mineração (Decreto-Lei 227/67) e foi aprovado na forma do substitutivo do deputado Icaro de Valmir (PL-SE) para o Projeto de Lei 1815/22, do ex-deputado Geninho Zuliani (SP). A mudança feita pelo relator busca deixar claro que a alteração na legislação trata apenas do aproveitamento de águas minerais para fins turísticos.

“A regularização dos balneários dos municípios que possuem fontes de água mineral impulsionadoras do turismo exige que a norma preveja a exploração por meio da administração pública direta ou autárquica”, afirmou Icaro de Valmir. “Algumas prefeituras já vêm fazendo isso com sucesso há décadas”, ressaltou.

Tramitação

A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.