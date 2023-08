Plenário faz sessão especial para homenagear 'jovens senadores'

O Plenário do Senado fará sessão especial nestaterça-feira (22), a partir de 10h,em homenagem aoPrograma Jovem Senador.O evento tem objetivo de valorizar a participação dos alunos selecionados para representar seus estados no programa, que, por sua vez,incentiva a participação política dos estudantes e a educação quanto à cidadania e às instituições da República.

Os "jovens senadores" tomaram posse nesta segunda-feira (21).Também foi realizada a eleição da mesa do Jovem Senador 2023. Quatro jovens senadores foram eleitos praa compor a mesa dos trabalhos: a presidente é Vitória Andrade Couto (BA); o vice-presidente é Carlos André Terto da Silva (ES), a primeira-secretária é Karoliny Discher Martini (RO) e a segunda-secretária é Roxanne Cristina Alves (PR). Esses jovens são responsáveis por coordenar as atividades, organizar debates e votações, além de representar os demais estudantes perante as autoridades do Senado .

O "Jovem Senador" conta com duas principais ações: o concurso de redação nas escolas públicas em cada estado e no Distrito Federal e a participação dos alunos vencedores na semana de trabalhos legislativos. Na visita ao Senado, os estudantes podem simular o processo legislativo e até apresentar sugestões de projetos, que serão analisados na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).