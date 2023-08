Comissão de Educação debate programa de iniciação à docência

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiencia pública para debater o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). O debate atende a requerimento da deputada Dandara (PT-MG).

O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por instituições de ensino superior em parceria com escolas de educação básica da rede pública. O objetivo do Pibid é incentivar e valorizar o magistério e aprimorar o processo de formação de docentes para melhorar a qualidade da educação básica pública brasileira.

"A formação dos profissionais da educação, notadamente do magistério, é política fundamental para a melhoria da qualidade educacional brasileira", defende Dandara

Foram convidados para o debate:

- a presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Mercedes Maria da Cunha Bustamante;

- a representante do Fórum dos Coordenadores do Pibid Cristiane Antonia Hauschild Johann;

- o representante do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (Forproex) Hélder Eterno da Silveira;

- a presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope), Suzane da Rocha Vieira Gonçalves.

A audiência está marcada para as 9 horas, no plenário 10.