Comissão especial sobre transição energética debate produção de hidrogênio verde

A comissão especial que avalia iniciativas para transição energética debate, nesta terça-feira (22), a produção de hidrogênio verde e o setor energético. A audiência foi solicitada pelos deputados Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) e Bacelar (PV-BA).

O requerimento para a realização do debate assinado pelo parlamentares informa que o hidrogênio verde (H2V) é uma classificação dada ao hidrogênio produzido a partir da eletrólise da água, com zero emissão de carbono, utilizando energias renováveis.

No entanto, o processo de produção do H2V demanda uma grande quantidade de energia elétrica, por isso, para que o gás resultante seja considerado verde, é essencial utilizar eletricidade oriunda de fontes renováveis, explica o documento.

"A partir dessa audiência pública, pretende-se conhecer o potencial de produção de H2 a partir de fontes renováveis, ter acesso aos dados de viabilidade econômica dos empreendimentos e entender como o parlamento pode ajudar a superar os principais gargalos do setor na produção deste vetor energético", escrevem o parlamentares.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o consultor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Jurandir Picanço;

- a diretora e fundadora da Clean Energy Latin America (Cela), Camila Ramos; e

- o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Ronaldo Koloszuk.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 14.