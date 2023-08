Comissão de Legislação Participativa promove seminário sobre desenvolvimento sustentável

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados discute na próxima terça-feira (22) os desafios para implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil.

Esses objetivos são uma coleção de 17 metas globais, estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), que buscam acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

"No Brasil, as ações para atingir os ODS não estão avançando de maneira

adequada. A última edição do Relatório Luz da Sociedade Civil para a Agenda 2030 mostrou que mais de 80% dos objetivos e metas estão estagnados, ameaçados ou em retrocesso", afirma a deputada Erika Kokay (PT-DF), que pediu a realização do seminário.

A Agenda 2030 reúne 169 metas a serem alcançadas até o ano de 2030 para atingir os 17 ODS.

Foram convidados para participar do seminário, entre outros:

- a coordenadora-geral da Gestos e cofacilitadora do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil pela Implementação da Agenda 2030, Alessandra Nilo;

- o vice-presidente da Frente Parlamentar dos ODS e presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilto Tatto (PT-SP); e

- o deputado Fernando Mineiro (PT-RN), relator do PL 1308/21, de autoria de Tatto, que cria a Política de Promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

O seminário terá início às 10 horas, no plenário 3, e poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube.