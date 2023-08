Promulgado acordo entre Mercosul e Colômbia sobre prestadores de serviços

Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina são membros fundadores do Mercosul - (Foto: Isac Nóbrega/Presidência da República)

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promulgou o Decreto Legislativo 75/23, que contém protocolo adicional a acordo sobre comércio de serviços assinado entre os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e a Colômbia. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (18).

O decreto legislativo corresponde à anuência do Congresso Nacional ao protocolo assinado pelo governo. Para entrar definitivamente em vigor, o acordo, aprovado pela Câmara dos Deputados em junho e pelo Senado neste mês (PDL 169/22), ainda precisa da ratificação presidencial, feita por meio de decreto.

Assinado em 2018, o protocolo entre Mercosul e Colômbia estabelece, entre outros pontos, que os países signatários garantirão entre si o livre acesso aos mercados para os prestadores de serviços e o movimento de capital.