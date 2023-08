Comissão debate prioridades do Ministério do Turismo

Comando do Ministério do Turismo foi trocado recentemente - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados recebe na quarta-feira (23) o ministro de Turismo, Celso Sabino. A ideia é discutir as prioridades da pasta para este ano.

O debate atende a requerimento do deputado Keniston Braga (MDB-PA). "É importante conhecermos os planos e programas do ministério", ressaltou.

Celso Sabino (PA) é deputado federal licenciado e assumiu a pasta do Turismo em agosto no lugar da também deputada Daniela do Waguinho (União-RJ).

A reunião será realizada no plenário 5, às 15 horas.