Comissão de Saúde debate prevenção, diagnóstico e tratamento de AVC

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate, na terça-feira (22), a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de acidente vascular cerebral (AVC).

A deputada Silvia Cristina (PL-RO), que solicitou a realização do debate, destaca que o acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte e a primeira causa de incapacidade no mundo, de acordo com a World Stroke Organization. Além disso, estima-se que cerca de 70% dos indivíduos que sofrem um AVC não retornam ao trabalho.

"Queremos, no debate, reunir informações que venham a contribuir para estimular o conhecimento e permitir que mais pessoas tenham a possibilidade de se prevenir e ter um diagnóstico precoce para esse mal", afirma.

Foram convidados para o debate, representantes do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), do Instituto Lado a Lado pela Vida e da Sociedade Brasileira de AVC.

O debate será realizado às 9h30, no plenário 7.