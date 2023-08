Comissão vai debater uso indiscriminado de implantes hormonais

Implantes hormonais estão sendo difundidos com apelo estético - (Foto: Getty Images)

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública sobre o uso indiscriminado de implantes hormonais. O deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO) apresentou o requerimento para realização do debate. Ele considera preocupante o abuso do uso de implantes hormonais, particularmente os que contêm o anabolizante gestrinona, o que, segundo ele, tem exposto a população brasileira a riscos à saúde.

"A difusão de benefícios na perda de peso, com apelo estético, melhora de disposição e libido são os chamarizes para mulheres que não sabem dos riscos associados ao uso de anabolizantes", alertou.

Foram convidados, entre outros:

o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Paulo Miranda;

a gerente de produtos controlados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Renata de Moais Souza;

o professor doutor Alexandre Hohl, do serviço de endocrinologia e metabologia da Universidade Federal de Santa Catarina;

a representante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia Cristina Laguna,

o conselheiro federal do Conselho Federal de Educação Física Roberto Jerônimo dos Santos Silva;

a endocrinologista e membro da Comissão de Advocacy da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade Síndrome Metabólica (Abeso) Cristiane Moulin.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 4. Confira a pauta completa.