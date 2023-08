Comissão vai debater furto de fios de cobre

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (22) sobre alto índice de furto de fios de cobre nas cidades brasileiras. O pedido para realização do debate foi apresentado pelo deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA).

Ele cita a interrupção no fornecimento de energia, os sinais de trânsito comprometidos e as redes de telefonia inoperantes como alguns dos principais impactos causados por esse tipo de crime. "Os custos também são altos para moradores e comerciantes. Além de terem os serviços de energia e telefonia comprometidos, eles precisam arcar com os danos causados aos seus imóveis e a reposição do material furtado", ressaltou.

Foram convidados, entre outros:

o superintendente de fiscalização técnica dos serviços de energia elétrica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Giácomo Bassi;

o superintendente de Competição da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), José Borges da Silva Neto;

o diretor institucional e jurídico da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, Wagner Ferreira;

a diretora de relações institucionais e governamentais do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel, Celular e Pessoal (Conexis), Daniela Martins.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 14. Confira a pauta completa.