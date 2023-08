CPI do MST ouve ministro da Agricultura nesta quinta-feira

A [[g Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)]] destinada a investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) ouve nesta quinta-feira (16) o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ele foi convocado para prestar esclarecimentos sobre as providências adotadas pela pasta diante do anúncio do líder do MST, João Pedro Stedile, de promover ocupações de terras em todo o Brasil. O pedido para realização da oitiva é do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES)

A reunião corre às 9 horas, no plenário 3.