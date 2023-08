Zequinha Marinho destaca aprovação de política de incentivo aos jovens do campo

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) destacou, em pronunciamento na terça-feira (15), a aprovação da Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo, projeto do qual foi relator ( PL 2.208/2022 ). O texto foi aprovado pelo Plenário e agora vai à sanção presidencial. O objetivo da proposta é estimular o empreendedorismo entre os filhos de agricultores e apoiar iniciativas para viabilidade econômica e permanência no meio rural.

— Pretende-se estimular o empreendedorismo e criar as condições para que ele [jovem] prospere no campo, fazendo com que o país faça um bom uso desse seu fantástico potencial agropecuário. Antigamente, trabalhar no campo, ter um jovem no campo era algo que "não tem futuro”. […] Hoje, você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida produzindo na zona rural, até porque a tecnologia já avançou de maneira significativa, como não avançou em outros setores da economia.

Zequinha citou pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) segundo a qual cerca de 75% dos empregos registrados no Pará são gerados pelas micros e pequenas empresas. Para o senador, esse dado evidencia a importância de "incentivar o empreendedorismo, estimular os cidadãos empreendedores a abrir novos negócios, dinamizando a economia e criando oportunidades de empregos, gerando renda e garantindo a expansão da economia".

Segundo o parlamentar, o Sebrae estima que os micros e pequenos negócios representam cerca de 99% do total de empresas no país, o que as faz gerar, em termos quantitativos, mais empregos do que as médias e grandes empresas.