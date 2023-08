Marcelo Castro destaca convergências entre Brasil e Índia

O senador Marcelo Castro (MDB-PI) registrou, em pronunciamento na terça-feira (15), sua participação em viagem oficial à Índia, em julho, representando o Parlamento nas discussões sobre cooperação na transição energética global. Ele destacou pontos de convergência entre Brasil e Índia, como o fato de serem os maiores produtores de açúcar do mundo e terem a cana-de-açúcar como base para a produção de etanol.

— Há uma convergência muito grande no interesse do Brasil e da Índia em estreitarem mais ainda e em poderem fazer uma política conjugada do ganha-ganha, em que o Brasil ganha, a Índia ganha, e os dois podem fazer uma política que seja vantajosa para o Brasil, para a Índia e para a humanidade, porque estamos tratando de energia limpa, renovável e sustentável, que é a energia exigida nos dias atuais, no século 21 — afirmou.

Apendicite

O senador também agradeceu a todos os cumprimentos e mensagens enviadas pelos colegas de Casa durante seu período de recuperação, após passar por uma cirurgia de emergência em razão de uma apendicite, em 31 de julho, após o seu retorno da viagem a Índia.

— Quero agradecer a todos e, em especial, ao meu cirurgião, Dr. Raimundo Júnior, ao clínico que deu o diagnóstico, o doutor que nos ajudou.