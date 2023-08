Zenaide celebra 54 anos do Serviço Geológico do Brasil

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), em pronunciamento na terça-feira (15), celebrou os 54 anos doServiço Geológico do Brasil (SGB), a antiga Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). A senadora destacou que o serviço, presente em todos os estados, é uma instituição científica, tecnológica e de inovação, que representa uma cadeia de valores públicos fundamentais ao desenvolvimento sustentável do país.

Zenaide ressaltou que o SGB se dedica a compreender e gerar conhecimento sobre os recursos minerais do país desempenhando um papel fundamental na preservação da vida e na prevenção de desastres naturais.

— Parabenizo em especial todos os colaboradores que ajudaram a construir essa empresa e, na pessoa do diretor-presidente, Inácio Melo, que está presente no Senado. Parabéns ao Serviço Geológico do Brasil, que ajuda a promover o nosso desenvolvimento econômico por meio das geociências e do setor mineral.