Autorizado empréstimo de US$ 84 mi para saneamento e mobilidade em Aracaju

O Senado aprovou projeto de resoluçãoque autoriza o município de Aracaju (SE) a contratar empréstimo de US$ 84 milhões, com garantia da União, com o Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do Brics. O montante servirá para o financiamento parcial do Programa Aracaju Cidade do Futuro, cujo objetivo é melhorar a mobilidade urbana, o saneamento básico e o desenvolvimento urbano e sustentável da capital. O PRS 83/2023 segue para promulgação.

O relator do projeto foi o senador Laércio Oliveira (PP-SE). Em seu voto, ele informa que o programa busca “promover a melhoria no espaço urbano e nas condições socioambientais com ações de saneamento e de mobilidade, impactando de forma positiva na saúde e na segurança da população, com vistas a sua inclusão social e ao desenvolvimento econômico e sustentável das áreas de intervenção”.

De acordo com o relator, o programa planeja reduzir os pontos de alagamento e inundação por meio de obras de drenagem, ampliar a extensão da rede de esgotamento sanitáriourbano e recuperar e pavimentar 40 quilômetros de vias do município.

Laércio Oliveira, Alessandro Vieira (PSDB-SE) e Lucas Barreto (PSD-AC) comemoraram a aprovação destacando que o dinheiro servirá para obras estruturantes da capital sergipana.