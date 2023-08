Presidente da Petrobras debate em comissões plano de atuação da empresa

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, comparecerá ao Senado na quarta-feira para falar sobre o plano de atuação da empresa e a estruturação da política de preços e abastecimento de petróleo e combustíveis. A audiência pública conjunta das Comissões de Infraestrutura (CI) e de Desenvolvimento Regional (CDR) está marcada para as 10 horas.

A presença de Jean Paul Prates, que é ex-senador, já foi confirmada. Além do tema que consta na pauta, os senadores devem fazer questionamentos específicos, como a exploração de petróleo na costa do Amapá, que motivou alguns pedidos de audiência aprovados. No total, foram quatro requerimentos para a audiência aprovados pelos senadores:

REQ 26/2023-CI , do presidente da CI, senador Confúcio Moura (MDB-RO), que pede a presença de Jean Paul para debater a apresentação do plano de atuação da Petrobras e a estruturação da política de preços dos combustíveis;

REQ 42/2023-CI , do senador Lucas Barreto (PSD-AP), que pede uma audiência para que integrantes do governo prestem informações sobre o licenciamento ambiental da Petrobras para a prospecção de gás e petróleo na costa do Amapá;

R EQ 11/2023-CDR , do senador Laércio Oliveira (PP-SE), para uma audiência pública conjunta sobre a política de abastecimento de petróleo e combustíveis da Petrobras para os próximos quatro anos; e

REQ 13/2023-CDR , do senador Zequinha Marinho (PL-PA), de audiência pública com especialistas e integrantes do governo para debater a exploração de atividade de perfuração marítima na foz do Amazonas (costa do Amapá).