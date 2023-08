Paim informa que a Marcha das Margaridas começa nesta terça

O senador Paulo Paim (PT-RS) registrou, em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (14), que a 7ª Edição da Marcha das Margaridas terá início na terça-feira (15) em Brasília. Realizada desde 2000, a manifestação é considerada a maior mobilização de mulheres do campo e das cidades da América Latina.

— Nos dias 15 e 16 de agosto, os bons ventos soprarão sobre Brasília. Estarão entre nós, numa incansável resistência por políticas públicas que melhorem a vida de quem trabalha no campo, das agricultoras e agricultores, como já repeti aqui, resistindo contra todo tipo de retrocesso, contra racismo, preconceitos, discriminação, exigindo o fim da violência contra as mulheres, contra o feminicídio, defendendo os direitos humanos, o meio ambiente e a natureza.

Paim ressaltou que o lema da marcha desse ano é "Pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem Viver". Segundo o senador, o grupo reivindica a democracia participativa e a soberania popular, o poder de participação política das mulheres, a vida livre de todas as formas de violência, a autonomia e a liberdade das mulheres sobre o seu corpo e a sua sexualidade, além da proteção da natureza, com justiça ambiental e climática, a autodeterminação dos povos, com soberania alimentar, hídrica e energética, o direito de acesso e o uso social da biodiversidade e a defesa dos bens comuns, entre outras frentes de luta.

O parlamentar enfatizou que o nome da marcha é uma homenagem à Margarida Alves, líder sindical assassinada por defender os direitos de trabalhadores rurais. Segundo Paim, o projeto de lei que registra o nome de Margarida no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria (PLC 63/2018) será apreciado pelo Plenário na quarta-feira (16).

— Esse projeto [...] é de autoria da nobre e querida deputada federal Maria do Rosário. Eu fui encarregado de ser o relator [...] no Senado. Assim o fiz e dei o parecer favorável lá na Comissão de Educação. [...] Falamos com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, e ele nos adiantou que a vontade das milhões de margaridas é que esse projeto seja aprovado no dia 15 ou 16, que é o dia do evento aqui em Brasília. E o presidente Rodrigo Pacheco nos informou hoje pela manhã que o projeto estará na pauta de quarta-feira.