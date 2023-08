CAE dá início a ciclo de debates sobre a reforma tributária na terça

A reforma tributária e seus impactos nos diversos setores será discutida nesta terça (15) pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A audiência está marcada para depois da reunião deliberativa da CAE que acontece às 9h da manhã.

Aprovada no dia 7 de julho pela Câmara dos Deputados com apoio do governo, a proposta de emenda à Constituição ( PEC) 45/2019 começou a tramitar no Senado na semana passada, tendo como relator o senador Eduardo Braga (MDB-AM). A promoção da audiência na CAE atende aos requerimentos dos senadores Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que a preside, e Efraim Filho (União-PB).A reforma tributária vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois pelo Plenário.Designado para relatar a reforma tributáriana CCJ, Eduardo Braga afirmou que apresentará o plano de trabalho na próxima quarta-feira (16).

Segundo Vanderlan, a intenção da CAE realizar "intensos ciclos de debates" para contribuir para um sistema tributário mais eficiente, capaz de atender aos interesses do país.Ele defende uma "análise minuciosa e aprofundada" da reforma tributária, já que o Brasil espera há 30 anos por uma reforma ampla para corrigir as distorções no sistema tributário. Na avaliação do senador, a espera tem sido "penosa" tanto para o Estado quanto para toda a sociedade.

— O reflexo de tudo isso pode ser medido pelos vários problemas gerados ao poder público e à iniciativa privada, como sonegação fiscal, evasão de impostos, ineficiência na arrecadação, além do alto custo de conformidade, que impacta principalmente as pequenas e médias empresas. Diante dessa realidade, torna-se cada vez mais necessária a desburocratização do sistema tributário brasileiro, a fim de simplificar e tornar mais eficiente a relac?a?o entre contribuintes e fisco — afirmou o presidente da CAE.

De acordo com o requerimento,o ciclo de debates deve explorar cinco grandes tópicos:

simplificação e desburocratização tributárias;

imposto sobre valor agregado (IVA) sob o ponto de vista da indústria e do comércio;

IVA sob o ponto de vista do setor de serviços;

partilha de receitas, Fundo de Desenvolvimento Regional e compensações por perdas de arrecadação; e

Zona Franca de Manaus, regimes fiscais especiais e benefícios fiscais.

Foram convidados para a primeira audiência pública do ciclo de debates:

Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI);

José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC);

João Martins da Silva Júnior, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA);

João Carlos Galassi, presidente da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs);

Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-cidadania, na internet, em senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 22 11.

Como participar O evento será interativo: os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e?Cidadania , que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e?Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.

Efraim Morais (à esq.) e Vanderlan Cardoso são autores do requerimento do ciclo de debates na CAE - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado