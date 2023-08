Rogerio Marinho critica vazamento de dados sigilosos de Jair Bolsonaro

Em pronunciamento nesta terça-feira (8), o senador Rogerio Marinho (PL-RN) criticou o vazamento de dados sigilosos do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações foram divulgadas após a quebra do sigilo das movimentações financeiras do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, a pedido da CPMI do 8 de Janeiro.

Segundo Marinho, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) extrapolou o requerimento aprovado pela comissão.

— O mais grave é que, no dia em que chegam esses dados, que deveriam estar numa sala-cofre e que não deveriam sequer estar dentro da CPMI (porque não foram objetos de deliberação daquele colegiado), eles passam a ser de domínio público e estão sendo colocados na imprensa através de pílulas, para constranger, para descaracterizar aqueles que, porventura, tiveram alguma relação com o ex-presidente — criticou.

Ainda segundo o senador, o direito à privacidade de milhares de brasileiros que contribuíram com doações ao ex-presidente para o pagamento de multas com a Justiça também está sendo desrespeitado.