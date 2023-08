CAE autoriza empréstimo externo de US$ 15 milhões para Alagoas

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (8) a mensagem (MSF) 53/2023 , que autoriza a contratação de um empréstimo de até US$ 15 milhões entre o estado de Alagoas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) segue para o Plenário em regime de urgência.

De acordo com a mensagem do Poder Executivo, o dinheiro deve ser usado para o financiamento parcial do programa Alagoas Mais Digital — transformação digital do governo do estado. Segundo Renan, a ação tem como objetivos melhorar a efetividade governamental; ampliar o acesso aos serviços públicos digitais, com foco em educação e saúde; e aumentar a eficiência na entrega de serviços por meio da por meio da transformação digital.