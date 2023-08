CAS e CE debaterão psicólogo e assistente social na rede pública

As Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e de Educação e Cultura (CE) se reúnem nesta quarta-feira (9), às 14h, para discutir a implementação de equipes multiprofissionais integradas por assistentes sociais e psicólogos nas redes públicas de ensino, além de fontes para o pagamento dos profissionais. A audiência atende requerimentos das senadoras Mara Gabrilli (PSD-SP), Jussara Lima (PSD-PI) e Damares Alves (Republicanos-DF).

Foram convidados para a audiência:

Raquel Souza Lobo Guzzo, representante do Conselho Federal de Psicologia (CFP).

Mirla Álvaro Cisne, representante do Conselho Nacional de Serviço Social (CFESS).

Heleno Manoel Gomes Araújo Filho, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Daniel Cara, integrante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Gabriel Correia, diretor-geral de Políticas Públicas do Movimento Todos pela Educação.

Também devem participar representantes do Ministérios da Educação, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed) e da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes).