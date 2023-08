Mecias destaca obras do Linhão de Tucuruí Manaus–Boa Vista

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) destacou o anúncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira (4), sobre o início das obras do Linhão de Tucuruí Manaus–Boa Vista, que ligará Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN).Em pronunciamento nesta segunda-feira (7), o parlamentar ressaltou que a obra é aguardada por Roraima há mais de 20 anos, já que o estado é o único isolado do sistema nacional. Os moradores de Boa Vista e cidades próximas dependem de usinas termelétricas movidas a óleo diesel, gás natural, biomassa e uma pequena central hidrelétrica.

O senador afirmou que o anúncio foi apenas simbólico, pois a obra já estava em andamento. Segundo Mecias, as torres já estão sendo construídas e centenas de trabalhadores já foram contratados em Roraima e Amazonas. O parlamentar também destacou que todos os entraves que impediam a construção foram retirados.

— Como todos nós sabemos, essa obra estava parada e inviabilizada por ações judiciais, pleitos do Ministério Público Federal e exigências não cumpridas para com os indígenas waimiris atroaris. Isso mudou graças a uma emenda de minha autoria à Lei 14.182, de 2021 , que tratava da privatização da Eletrobras. Incluímos nessa lei a autorização para que a obra pudesse ser iniciada de imediato. A partir de então, o corpo jurídico e administrativo do governo à época foi a campo e tirou cada uma das amarras que impediam a obra. O principal e mais oneroso desses obstáculos foi o pagamento de uma compensação financeira de R$ 90 milhões para os indígenas. Essa indenização foi paga, e finalmente a obra pôde iniciar.

Mecias ressaltou que o Linhão de Tucuruí vai levar energia limpa e confiável para Roraima, além de resolver o problema da qualidade da internet. Segundo o senador, isso será possível “através de uma infovia com capacidade para levar internet segura e potente, que vai ser estendida ao longo do linhão e, de modo subfluvial, através dos leitos dos rios da Amazônia”.