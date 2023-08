Senado vai comemorar o Dia do Advogado

Soraya Thronicke é autora do requerimento de sessão especial - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado terá sessão especial na sexta-feira (11), a partir das 14h, para comemorar o Dia do Advogado. A sessão de homenagem foi requerida pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), apoiada por outros senadores.

O requerimento ( RQS 61/2023 ) lembra que o Dia do Advogado é celebrado anualmente em 11 de agosto, em homenagem à criação, em 1827, dos dois primeiros cursos de direito do país. Naquele ano foram criadas pelo imperador D. Pedro I a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco.

Nas palavras da senadora, os advogados são profissionais que "defendem a justiça, a liberdade e a cidadania, trabalho que é indispensável para o exercício de uma democracia cada vez mais efetiva".